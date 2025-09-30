帝国データバンクは３０日、国内の主要食品メーカー１９５社が１０月に値上げを予定する飲食料品が３０２４品目に上ると発表した。３０００品目を超えたのは４月（４２２５品目）以来、半年ぶり。分野別では、焼酎やリキュール、日本酒などアルコール飲料を中心とした「酒類・飲料」が２２６２品目と最も多く、７割超を占めた。コメの価格高騰を背景にパックご飯や切り餅などの「加工食品」（３４０品目）、焼き肉のたれやみそ