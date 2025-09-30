俳優の福士蒼汰（３２）が３０日、都内で開催したオリジナルのウイスキーブレンド体験「ブレンデッドジャパニーズウイスキーＳＯＧＡＩＮＩ新ＣＭ発表会」に登場した。福士はスタイルのよさが際立つハイネックと紺色のパンツで登場。同製品のメインキャラクターを務め、新ＣＭにも出演。「自分時間、お家時間を楽しめるウイスキー」とアピールした。最新のブレンディングマシンを使用し、オリジナルのウイスキーブレンド体験