少年院で「食の大切さ」を説くカフェ店主・広野美代子さんの「野菜ランチ」（筆者撮影）【画像を見る】広野さんが営む「カフェゴッコ」の料理や講座の様子はこんな感じ「食の大切さ」を考えることは少年の更生に、どんな影響を与えるのか――。富山市内でカフェを営む広野美代子さんは2025年2月と6月、中部地区にある少年院で食をテーマに講演した。広野さんが営む「カフェゴッコ」は無農薬の地元産野菜を使ったメニューが魅力であ