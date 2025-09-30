◆第７６回毎日王冠・Ｇ２（１０月５日、東京競馬場・芝１８００メートル＝１着馬に天皇賞・秋への優先出走権）＝９月３０日、栗東トレセン日本ダービー４着のサトノシャイニング（牡３歳、栗東・杉山晴紀厩舎、父キズナ）が秋始動戦を迎える。メンバー唯一の３歳馬だが、過去６年で５勝をマーク。うち日本ダービーからの直行組が３勝と結果を残しており、きさらぎ賞以来の重賞２勝目へチャンスだ。この日は坂路をキャンター。