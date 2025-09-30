右脇腹痛のリハビリを行っている巨人の吉川尚輝内野手が３０日、ジャイアンツ球場で２軍の全体練習に参加した。約２週間ぶりに屋外での打撃練習を再開。フリー打撃では１６スイングでサク越え２本を放つなど鋭い打球を連発し「（患部は）痛くないです」と順調な回復ぶりを示した。二塁の守備位置でノックも受け、軽快な動きを披露した。今季は１０７試合に出場して打率２割７分７厘、３本塁打、３２打点と攻守でチームを引っ