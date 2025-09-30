けがでファーム調整中のＤｅＮＡ・宮崎敏郎内野手、牧秀悟内野手が３０日、横須賀市内の球団施設「ＤＯＣＫ」で負傷後初のライブＢＰ（実戦形式の打撃練習）を行った。宮崎は５打席に立ち、安打性の当たりは４本、牧も５打席に立ち、安打性の当たりは３本、四球１つ。ともにポストシーズンでの１軍復帰が濃厚で、順調に調整を重ねている。