３０日、大阪府の吉村洋文知事は、外国人観光客の増加にともない地域に課題が生じる「オーバーツーリズム」への対応のため、国に具体的な施策を講じるよう要望したことを明らかにしました。要望した内容は１）オーバーツーリズムに全国規模で対応すること２）対応にあたっては「出国税の税率引上げ」や「外国人旅行者への消費税免税の廃止」などにより財源を確保することの二点で、海外からの旅行者の増加を受け、国としてオーバ