３０日午前５時半頃、新潟県村上市塩町の民家にクマが玄関のガラス戸を割って侵入した。住人にけがはなかった。村上署によると、当時住宅には７０歳代の女性と４０歳代の息子がいて、ガラスが割れる音がして確認したところ、１階に体長約５０センチのクマがいるのを見つけて２階に避難した。１１０番を受けて同署員が駆けつけた時にはクマの姿を確認できなかった。現場近くの公園では直後に体長約１メートルのクマを目撃した