ロッテは「NPBジュニアトーナメントKONAMICUP2025」に出場する千葉ロッテマリーンズジュニアチーム（以下、マリーンズジュニア2025）のメンバーが決定したと発表した。マリーンズジュニア2025のメンバーは6月23日〜7月6日まで球団公式ホームページで募集を行い、約800人が応募し、選考会を経て16人が選抜された。監督は2023年以来2年ぶりとなる小林宏之氏（球団OB、マリーンズ・ベースボールアカデミーテクニカルコーチ