「アフター・ザ・クエイク」 (C)2025 Chiaroscuro / NHK / NHKエンタープライズ 8月15日の誕生日で36歳を迎えた岡田将生。プライベートでの充実ぶりを感じさせるが、仕事の面でも細田守監督の「果てしなきスカーレット」(11月21日公開)で長編アニメーションの声優に初挑戦するなど、話題作が相次ぐ順風満帆なキャリアを邁進中だ。そんな岡田の俳優人生の大きな転機となった1作といえば、衝動を抑えられない若手俳優を怪演した