Snow Man目黒蓮（28）が30日、都内でモトローラ新製品発表会に出席した。10月10日から始まる新CMでは、タクシーの中で新製品「motorola razr60」を駆使する姿が描かれる。アンバサダー就任から1年。モトローラの技術に触れ「かなり満喫させていただきました。海外やいろんなところに行かせていただく機会が多かったので、相棒として一緒にいろんなところを旅できました」と語った。会見では、昨年から使用している、折り畳みスマー