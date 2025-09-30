フリーアナウンサー木佐彩子（54）が30日、都内で、ジョンソン・エンド・ジョンソンのコンタクトレンズ「アキュビュー乱視用」記者発表会に出席した。日常生活やスポーツシーンにおける乱視矯正の重要性について、北里大学医療衛生学部視聴機能療法学半田知也教授とトークセッションを行った。乱視とは、目の中で光の通り道にある「角膜」や「水晶体」のゆがみのため、距離にかかわらずピントが合わせられない状態をいい、このため