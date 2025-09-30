まさかのポストシーズン出場を逃したメッツのスティーブ・コーエンオーナーが２９日（同３０日）、自身のＸに謝罪文をつづった。ＭＬＢで最もリッチなオーナーとして知られるコーエン氏は昨オフ、ファン・ソトを１５年総額７億６５００万ドル（当時１１４７億円）で獲得するなど大型補強を敢行。しかし、後半戦に失速して地区２位に終わり、シーズン最終戦も落として資金力ランキングで下位のレッズにワイルドカードの席を奪わ