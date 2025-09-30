ガールズグループ少女時代のメンバー、ユナがドラマ『暴君のシェフ』のキャスト交代に関連する感想を伝えた。【画像】AV投稿で『暴君のシェフ』を降板した俳優ユナは最近、ソウル中区のザ・アンバサダーソウルAプルマンホテルで行われた『暴君のシェフ』の放送終了インタビューで、共演俳優の変更と作品に臨む姿勢について明らかにした。『暴君のシェフ』は、過去にタイムスリップしたシェフが“絶対味覚”を持つ暴君と出会い、繰