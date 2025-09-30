メ～テレ（名古屋テレビ） 愛知県瀬戸市出身の将棋の藤井聡太七冠が3連覇を目指す「王座戦」第3局が名古屋で行われています。 今期の王座戦五番勝負は藤井七冠に伊藤匠叡王が挑戦する同学年対決で、第3局の会場は、「名古屋マリオットアソシアホテル」です。 第1局は藤井七冠が、第2局は伊藤叡王が勝利しています。 藤井七冠が防衛に成功すると王座3連覇となります。 タイトル獲得に王手をかけるのは藤井七冠か伊