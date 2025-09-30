人気声優の内田真礼と石川界人が9月30日、結婚を発表した。SNSに投稿された「皆さまへ」では、「突然のご報告となりますが このたび内田真礼と石川界人は結婚いたしました」と報告。そして「これまで芸能活動を続けてこられたのは日頃より応援してくださるファンの皆さま そして支えてくださる関係者の皆さまのおかげだと改めて深く感謝しております。皆さまからいただいた温かいご声援に支えられ今日まで歩んでくることができまし