メ～テレ（名古屋テレビ） 秋の交通安全運動の一環として名古屋の小学校の通学路付近で登下校時間に合わせて交通違反の取り締まりが行われています。 愛知県では、2022年に下校中の小学生2人が車にはねられ死傷するなど通学路での事故が後を絶たないことから全国一斉に登下校時間に合わせて、通学路の見守り活動を行っています。 千種区の宮根小学校の通学路付近では時間指定で、左折による進入禁止の交通規制をして