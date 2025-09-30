【ロサンゼルス＝後藤香代】米カリフォルニア州のギャビン・ニューサム知事は２９日、ＡＩ（人工知能）モデルの開発者に大規模サイバー攻撃への対策を義務付ける全米初のＡＩ安全法に署名した。地元産業界からＡＩ開発の妨げになると懸念の声が上がり、昨年は同種の法案への署名を拒んだが、今年は署名に転じた。同州によると、世界の主要ＡＩ企業５０社のうち、３２社が州に拠点を置く。ＡＩ安全法は、生物兵器や核兵器の製