あなたの周りに、なぜか惹かれてしまう「品のいい人」はいませんか？ 書道家の詠月さんは、「その魅力は、外見の美しさではなく、ふとした所作や言葉ににじむ美しさです」と語ります。今回は、詠月さんの著書『「品のいい人」が大切にしている「和」の習慣』から一部を抜粋し、心と身体を整え、内面から輝くためのコツをご紹介します。【書影】日常に「和」の習慣を取り入れることで、心と身体を整え、内面から輝くためのコツを伝