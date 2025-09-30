プロ野球・横浜DeNAベイスターズは30日、8選手と来季の契約を結ばないことを発表しました。支配下選手では徳山壮磨投手、三嶋一輝投手、京山将弥投手。育成契約選手では草間陽斗投手、今野瑠斗投手、笠谷俊介投手、蓮選手、粟飯原龍之介選手です。徳山投手は2021年ドラフト2位の4年目右腕で、昨季1軍デビューを果たし29試合に登板。しかし7月に椎間板ヘルニアを発症し9月に手術を行いました。今季はファームで36試合に登板するも、