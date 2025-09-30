韓国に向け出発する石破首相と妻の佳子さん＝30日午後、羽田空港石破茂首相は30日、韓国南部・釜山で李在明大統領と会談するため、政府専用機で羽田空港を出発した。首脳の相互往来「シャトル外交」の一環で、会談で首脳間の意思疎通の重要性を確認。少子高齢化や地方創生など日韓が共に抱える課題を巡り協議する。10月1日に帰国する。首相は出発前「シャトル外交を活発化して頻度を上げ、両国の信頼関係を高めていくことは地