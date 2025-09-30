みずほ銀行＝東京都港区みずほ銀行は30日、契約者の多くが選ぶ変動型の住宅ローン金利を10月から0.25％引き上げると発表した。新規契約者に適用する最優遇金利は0.775％となり、インターネット、店頭とも2015年12月以来の高水準。引き上げは25年4月以来で、日銀が1月に決めた利上げを反映した。