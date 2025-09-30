卒業証書“チラ見せ”で騒動となった伊東市の田久保真紀市長が２９日、Ｘを更新。定例会見について「イジワルな質問もいろいろされましたし」と書いた事にリプ欄は１４００件超えのコメントが。「あなたが一番イジワルでしたよ」などのツッコミがあった。田久保市長は定例会見で市長就任時に学歴確認を制度化すると発表。田久保市長は「手続きの簡略化」と説明しているが、ネットでは「あなたが言う？」などのツッコミが相次い