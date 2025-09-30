秋の夜を彩るお月見にぴったりなスイーツ感覚の一品が登場しました。まい泉の人気商品「ポケットサンド」が、10月と11月の十五夜・十三夜にあわせて限定デザインで販売されます。ふんわり丸いサンドにプリントされた、餅つきうさぎのイラストがとってもキュート♡手軽に食べられるサイズ感も魅力で、お月見団子の代わりに楽しむのもおすすめです。 お月見仕様の特別なサンド まい泉の「ポケットサンド」は、