Image: Vacheron Constantin パテック フィリップ、オーデマ ピゲと並んで、世界3大時計ブランドと位置付けられているヴァシュロン・コンスタンタン。世界最古の歴史を持つ時計ブランドでもあり、多くの王侯貴族に寵愛されてきた工芸や複雑機構の技法は、今も多くの時計ファンを魅了しています。そのヴァシュロンが、創業270年を記念した天文時計「ラ・ケットゥ・デュ・タン」を発表しまし