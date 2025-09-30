福岡県警八幡西署は30日、北九州市八幡西区幸神3丁目6番付近の路上で29日午後3時ごろ、通行人の女児が見知らぬ男から「洋服脱いで、脱がんのなら触るよ」などと声をかけられる事案が発生したとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。男は50代、黒色短髪、顔にふきでものあり。色不明の半袖シャツ、色不明の長ズボン着用。携帯電話所持。