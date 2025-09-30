30日、県内は高気圧に覆われていますが湿った空気の影響も受け晴れまたは曇りとなっています。気温もほぼ平年並みで過ごしやすい一日となりそうです。30日の県内は高気圧に覆われていますが湿った空気の影響も受け晴れまたは曇りとなっています。予想最高気温は29日よりも2度から5度ほど低く、長野で27度、松本で26度、軽井沢で20度などとなっています。ただ湿度が低く、空気が乾燥しているため、火の取り扱いには十分注意をしてく