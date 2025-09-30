熊本市は「燃やすごみ」と「埋め立てごみ」に分かれている市指定のごみ袋を共通化する方針を示しました。 熊本市は現在「燃やすごみ」の袋は特小から大の4種類、「埋め立てごみ」は特小サイズ以外の3種類と条例で定めています。 しかし、市民からは「埋め立てごみ」の特小サイズを求める声が寄せられていたことから、市は「燃やすごみ」と「埋め立てごみ」の袋とサイズを共通化したうえで、デザインも一新する方針を市議会に示し