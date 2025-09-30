大阪・関西万博の閉幕（10月13日）まで残り2週間。会場内の「2025大阪・関西万博会場内オフィシャルストア 東ゲート店 大丸松坂屋百貨店」は、ミャクミャクとラブブのコラボレーションフィギュア（10月1日〜11日、抽選販売）など、多数のアイテムを案内している。【画像多数】ミャクミャク×ポール・スミスのバッグ、アーティストが手がけたミャクミャクTシャツ■世界で大人気の「ラブブ」とのコラボレーションフィギュア（オリ