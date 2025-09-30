「あのちゃん」ことタレント・あの（年齢非公表）が29日深夜に放送されたテレビ朝日「あのちゃんねる」（月曜深夜0・45）に出演。おじさん視聴者からの質問に答えた。視聴者は「きょうの服、よく似合ってるね」と女性の服装を褒めたが微妙な空気になったことがあるといい、「服も褒めてはいけない時代なのでしょうか。どこまでがオッケーラインですか？」と、あのに意見を求めた。あのは服の褒め方について「“オシャレだね