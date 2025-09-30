宇城市で九州産交バスと産交バスが利用してきた松橋営業所が、9月30日、60年の歴史に幕を下ろします。 【写真を見る】60年の歴史に幕･･･バスターミナル「松橋営業所」9月30日閉鎖松橋・宇土エリアと熊本市内を結ぶ直行便も全て廃止 九州産交バスによりますと、閉鎖は施設の老朽化や利用者の減少などが理由です。 松橋営業所の閉鎖と同時に、松橋・宇土エリアと熊本市内を結ぶ直行便も全て廃止されます。 ――