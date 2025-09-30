石破首相は就任後、初めての韓国訪問のため、羽田空港を出発しました。午後には李在明大統領と首脳会談を行い、「シャトル外交」の継続などを確認したい考えです。石破首相は出発に先立ち、記者団の取材に応じ「今後も両国関係が前に進むよう、両政府間で意思疎通を続けていくことが重要だ」と強調しました。今回の訪問では、首脳会談を韓国の地方都市・釜山で行うことで「少子高齢化」や「首都一極集中・地方創生」など、両国の抱