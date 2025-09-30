戦後80年プロジェクト「つなぐ、つながる」です。飛行兵を養成する機関「予科練」は、当時の子どもたちの憧れの的でしたが、多くの予科練出身者が特攻で戦死しました。予科練に子どもたちを導いたのは、学校でした。小林昭三さん（95）。予科練に志願し合格、1944年の冬に入隊しました。予科練とは、海軍の飛行兵を養成する機関です。小林昭三さん「当時、予科練受かるってことは、本当に誇ってもいい」飛行兵の養成を急ぐ軍の意向