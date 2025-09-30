左太ももの肉離れから復帰した巨人の萩尾匡也外野手が３０日、２軍に合流した。ジャイアンツ球場で行われた２軍練習に参加し、フリー打撃などを行った。萩尾は８月９日のイースタン・日本ハム戦（鎌ケ谷）で右前安打を放ち、右翼手の失策を見て加速した際に患部を負傷した。その後は故障班入りし、今月２５日には負傷後初めてのシート打撃を実施するなどリハビリを進め、２８日の３軍の西武３軍戦（ジャイアンツ球場）で実戦復