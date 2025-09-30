テレビ朝日の荒井理咲子アナウンサーが２９日に自身のＳＮＳを更新し、後輩アナとのショットを公開した。インスタグラムに「ひょこ」とつづって、自撮りを撮影する荒井の横でテレビ朝日の三山賀子アナウンサーがひょっこり顔を出し笑顔の姿をアップした。この投稿には「素敵で美しい」「最強コラボ」「美貌（びぼう）綺麗大好き」「きれいなひょっこりはん」「びっくりした〜！」などの声が寄せられている。