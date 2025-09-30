プロ野球日本ハムの元投手で野球解説者の岩本勉氏（54）が、2025年9月29日にユーチューブを更新し、ヤクルトから戦力外通告を受けた西川遥輝外野手（33）の今後について、争奪戦になる可能性を示唆した。「ヤクルトは若返りを図りたかった」智弁和歌山高校出身の西川は、10年ドラフト会議で日本ハムから2位で指名され入団。日本ハムで11年間プレーし、4度の盗塁王に輝いた。21年オフに自由契約となり、楽天に移籍。24年シーズンか