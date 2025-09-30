【新華社長春9月30日】中国吉林省の長白山はここ数年、生態系づくりや、都市の発展、文化・観光の融合に取り組んでおり、長白山保護開発区の池北区にある二道白河鎮に国家4A級景勝地や「国際スローシティー」をつくり上げてきた。同地では、観光客は山に登って神秘的で雄大な天池の景色を堪能できるだけでなく、山麓でも美しい自然を楽しみ、小さな町での「スローライフ」を体験することができる。長白山の麓に新しくオープン