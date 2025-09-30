ツインズは29日（日本時間30日）、ロコ・バルデッリ監督（44）の解任を発表した。19年シーズンから指揮を執るバルデッリ監督は、就任1年目の同年に101勝61敗で地区優勝を果たし最優秀監督に輝いた。ただ、今季は70勝92敗で地区4位に沈み、2年連続でプレーオフ進出を逃した。ツインズでは通算527勝505敗で1140勝のトム・ケリー、1068勝のロン・ガーデンハイアーに次いで球団歴代3位。編成責任者のデレク・ファルビー氏は「内