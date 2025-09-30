全国的に晴れ間が広がっていて、午後もカラッとした陽気の所が多いでしょう。西日本や東日本は所々でにわか雨がありそうです。午後も広く晴れますが、湿った空気や気圧の谷の影響で近畿から関東にかけて、局地的に雨の降る所がある見込みです。空模様の変化にご注意ください。九州や沖縄の一部でもにわか雨がありそうです。最高気温は広い範囲でこの時季としては高く、西日本や東日本で27〜30℃くらい、北日本で23〜25℃くらいの所