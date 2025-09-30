優しかった夫が、妻の妊娠や退職を機にモラハラ夫に変貌……なんてこともあるようです。今回はそんなエピソードを紹介します。「明日からもっと家事やれよ？」「夫とは職場で知り合い結婚し、夫の希望で妊娠を機に退職することになりました。しかし私の退職の日、夫に『明日からもっと家事やれよ？』『専業主婦になったんだから当然だろ？』と暴言を吐かれたんです。夫には今までそんなモラハラ発言をされたことがなく、震えました