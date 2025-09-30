歌手恵中瞳が29日、高知のライブバー・シャトーでコンサート「よさこい☆ひとみん」を行った。100人のファンを前に「オフサイドガール」「ダブルリバー」など10曲を熱唱した。四国初上陸でサックス・なさ、ギター藤枝暁を帯同した、恵中は「高知の温かさと優しさに感謝の気持ちでいっぱいです。何度でも高知を訪れたい」と笑顔。コンサートを企画した、高知出身のシンガー佐倉りこは「高知の人に生の恵中瞳さんを観てほしかった。