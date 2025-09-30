俳優谷原章介（53）が30日、メインキャスターを務めるフジテレビ系情報番組「サン！シャイン」（月〜金曜午前8時14分）に出演。市幹部職員の既婚男性とラブホテルで密会していた群馬県前橋市の小川晶市長に「男女関係じゃないときちんと証明して」と訴えた。番組では、共産党前橋市議団が小川市長の辞職勧告決議案を議長に提出し、密会相手の男性職員が課長職から1級降格処分となったことを伝えた。スタジオの谷原は「相談をしてい