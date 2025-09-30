さまざまな人の本音に対し、本音で斬り込む、赤裸々音声バラエティ『耳の穴かっぽじって聞け！』。9月29日（月）に放送された同番組では、若手芸人が選ぶ“一派に入りたいと思う芸人ランキング”が発表された。圧倒的な支持を得て1位に輝いたのは千鳥・大悟。長い付き合いだというとろサーモン・久保田かずのぶは、大悟と初めて飲んだときのことを「当時は怖かった」と振り返り…。【映像】「怖すぎないですか…」千鳥のエピソード