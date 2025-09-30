ＦＩＧが３日ぶりに反発している。２９日の取引終了後に、２５年１２月期の配当予想を期末一括５円から期末一括１０円（前期５円）に増額修正したことが好感されている。連結配当性向３０％以上を基準とする配当方針を決定したことに伴い増額した。 出所：MINKABU PRESS