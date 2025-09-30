東邦ガスは後場に入り上げ幅を拡大している。この日前引け後、取得上限５００万株（自己株式を除く発行済み株数の５．３％）、または１５０億円とする自社株買いの実施を発表した。期間は１０月１日～来年３月３１日。これを好感した買いが入っている。 出所：MINKABU PRESS