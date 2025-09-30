ヴァンフォーレ甲府は30日、国際サッカー連盟(FIFA)から移籍禁止制裁措置を解除する通達があったと発表した。クラブは公式サイトで「国際サッカー連盟(FIFA)からの通達解除について」と題した声明を出し、「本件につきましては、FIFAからの通達により、選手移籍に関する制裁が課せられたものでありましたが、2025年9月30日付けにて、トンベンセFC側が移籍禁止制裁措置の解除に同意致しました」と報告。「上記を受けて、FIFAか