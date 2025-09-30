ニューストップ > ライフ総合ニュース > 「超'入れトク!大感謝祭」10月1日からキャンペーン開催 キャンペーン 便利 アプリ スマートフォン 洗車 プレゼント ガソリン クーポン マーケティング マイナビニュース 「超'入れトク!大感謝祭」10月1日からキャンペーン開催 2025年9月30日 11時30分 リンクをコピーする コスモエネルギーホールディングスのグループ会社であるコスモ石油マーケティングは、スマートフォンアプリ「【コスモの公式】アプリ」の累計ダウンロード数が1,000万件を突破したことを記念し、日頃のサポートへの感謝を込めて、10月1日より「“超"入れトク!大感謝祭」キャンペーンを開催する。アプリを通じてユーザーのカーライフと暮らしをより便利に、より快適にサポートこの機会にぜひ、【コスモの公式】アプリをダウンロード 記事を読む おすすめ記事 年度計画の達成率は連続100%超、中計も強気 ADワークスGとの向き合い方 2025年9月26日 14時35分 10周年Bリーグが史上初の感謝広告を掲出 広瀬すずやスラムダンクにも…100種類の「ありがとう」 2025年9月29日 17時9分 App Store／Google Play向け新作アプリゲーム 「キングダム 覇道」の事前登録者数が 皆様のおかげでなんと12万人を突破！ 2025年9月26日 13時6分 総額1000万円以上かけて美を追求 整形を繰り返す人の“整形ライフ”をねほりはほり 2025年9月29日 17時58分 「なにこれ笑」水原希子、街中で男性に抱き付く姿を公開「ドラマみたい」「カッコいいし、楽しそう」 2025年9月27日 11時10分