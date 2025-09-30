コスモエネルギーホールディングスのグループ会社であるコスモ石油マーケティングは、スマートフォンアプリ「【コスモの公式】アプリ」の累計ダウンロード数が1,000万件を突破したことを記念し、日頃のサポートへの感謝を込めて、10月1日より「“超"入れトク!大感謝祭」キャンペーンを開催する。アプリを通じてユーザーのカーライフと暮らしをより便利に、より快適にサポートこの機会にぜひ、【コスモの公式】アプリをダウンロード