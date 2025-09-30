卓球の「チャイナスマッシュ2025」は29日、男子シングルスの1回戦が行われ、世界ランキング4位の張本智和（トヨタ自動車）は同113位の陳俊菘（中国）と対戦。ゲームカウント2－3で敗れ、初戦で姿を消した。上位進出が期待された日本のエースを下した中国の20歳の快進撃に賛辞の声が挙がり、試合後には本人が勝因を振り返っている。 ■最終ゲームに大逆転 張本は8月の「WTTチャンピオンズ横浜」を制する