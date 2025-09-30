BE:FIRSTが、10月6日にダンスナンバー「Stare In Wonder」を配信リリースすることを発表した。「Stare In Wonder」は10月8日より放送が開始されるTVアニメ『ワンダンス』オープニング主題歌として書き下ろされた楽曲。『ワンダンス』は講談社の月刊コミック誌「アフタヌーン」にて連載されている累計発行部数110万部突破の人気漫画シリーズ。日本のみならず海外でも高い人気を誇り、10言語で出版され、北米の漫画賞“You Should Re