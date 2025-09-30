Swagckyが、フジテレビ系『サン！シャイン』の10月・11月のエンディングソングに新曲「Hallelujah」が決定したことを発表した。本楽曲は、震災で長く苦しんでいる人々を思い、小さくても希望の光を広げられたらという願いを込めて書きおろした楽曲だという。困難な状況でも、気づけば少し前向きな気持ちにさせてくれるハートフルな曲に仕上がっているとのことなので、是非チェックしてほしい。◆◆◆◾A